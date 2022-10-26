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«Барселона» — «Бавария»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Баварии» Лерой Сане забивает гол в ворота «Барселоны».
Фото Global Look Press

В среду, 26 октября «Барселона» и «Бавария» сыграют в пятом туре Лиги чемпионов.

Матч группы C состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Бавария» лидирует в группе C с 12 очками в 4 матчах и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» занимает третью строчку с 4 очками, уступая идущему на второй строчке «Интеру» 3 очка. Последнее место в группе C занимает пльзеньская «Виктория», которая проиграла все 4 матча и не набрала ни одного очка. Турнирное положение во всех группах Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.

В первом круге группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Барселону» на своем поле со счетом 2:0.

За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
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0
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