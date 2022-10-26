«Барселона» — «Бавария»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 26 октября «Барселона» и «Бавария» сыграют в пятом туре Лиги чемпионов.

Матч группы C состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Бавария» лидирует в группе C с 12 очками в 4 матчах и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» занимает третью строчку с 4 очками, уступая идущему на второй строчке «Интеру» 3 очка. Последнее место в группе C занимает пльзеньская «Виктория», которая проиграла все 4 матча и не набрала ни одного очка. Турнирное положение во всех группах Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.

В первом круге группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Барселону» на своем поле со счетом 2:0.

За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.