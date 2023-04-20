Баллак: «Манчестер Сити» поставил восклицательный знак в противостоянии с «Баварией»

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал ничью «Баварии» с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» заложил успех в первом матче. После победы со счетом 3:0 они поставили восклицательный знак, который был очевиден и сегодня", — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».