Бернарду Силва: «У «Манчестер Сити» сейчас есть шансы в каждом турнире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«До февраля мы боролись с самими собой, поскольку никак не могли вернуться на прежний уровень, когда выигрывали по 10 — 15 матчей подряд. Зато теперь мы снова стабильны. Ощущаем, что шансы у нас есть в любом турнире, и идем к победам.

ы находимся на той стадии сезона, когда, если снизишь свою производительность в одной игре, вылетишь из турнира. Это будет тяжело, но мы собираемся очень усердно работать, чтобы вернуть несколько титулов домой, одерживая победу за победой. Эта уверенность очень важна, и нам нужно сохранить ее», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».