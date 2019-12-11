Форвард «Атлетико» Жоау Феликс отличился в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

Португальский форвард реализовал пенальти на 17-й минуте. Главный арбитр встречи Виктор Кашшаи назначил 11-метровый после видеопросмотра.

На второй минуте встречи «Атлетико» уже бил пенальти, однако Антон Коченков отразил удар Кирана Триппьер.