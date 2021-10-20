Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Атлетико»

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (3:2) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль в составе победителей сделал Мохамед Салах один из мячей он забил с пенальти. Египтянин забил в девятом матче за «Ливерпуль» подряд и установил новый рекорд клуба.

Также отличился Наби Кейта. У хозяев дубль сделал Антуан Гризманн, но на 52-й минуте он получил красную карточку за фол на Фирмину.

«Ливерпуль» набрал девять очков и лидирует в группе В. У «Атлетико» четыре очка и второе место.

Лига чемпионов

Группа В

3-й тур

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:3 (2:2)

Голы: Салах, 8 (0:1). Кейта, 13 (0:2). Гризманн, 20 (1:2). Гризманн, 34 (2:2). Салах, 78 — с пенальти (2:3).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 80), Коке, Кондогбья (Хименес, 46), де Пауль (Льоренте, 80), Лемар (Суарес, 80), Гризманн, Феррейра-Карраско, Жоау Феликс (Корреа, 80).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Гомес, 85), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Хендерсон, Кейта (Фабинью, 46), Роберту Фирмину, Салах (Уильямс, 90+2), Мане (Диогу Жота, 62).

Предупреждения: Милнер, 59. Александр-Арнолд, 63. Суарес, 90+5.

Удаление: Гризманн, 52.

Судья: Зиберт (Германия).

19 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано»