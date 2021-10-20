«Милан» потерпел поражение в матче с «Порту»

«Порту» победил «Милан» (1:0) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 65-й минуте забил Луис Диас. «Порту» набрал четыре очка и занимает третье место в группе В. У «Милана» ноль очков и последнее место.

Лига чемпионов

Группа B

3-й тур

«Порту» (Португалия) — «Милан» (Италия) — 1:0 (0:0)

Гол: Диас, 65.

«Порту»: Кошта, Пепе, Мбемба, Венделл (Сануси, 46), Жоао Мариу, Сержиу Оливейра (Корона, 67), Отавиу (Груич, 90+1), Урибе, Диас, Тареми (Мартинес, 84), Эванилсон (Витинья, 67).

«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Калабрия, Томори (Романьоли, 59), Балло-Туре (Калюлю, 58), Беннасер, Крунич (Мальдини, 83), Тонали (Бакайоко, 68), Жиру (Ибрагимович, 58), Леан, Салемакерс.

Предупреждения: Сержиу Оливейра, 3. Томори, 16. Жиру, 20. Урибе, 38. Калюлю, 81. Ибрагимович, 87. Леан, 90.

Судья: Брих (Германия).

19 октября. Порту. Стадион «Драгау».