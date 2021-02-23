Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Встреча пройдет 23 февраля и начнется в 23:00 мск.

«Атлетико» — очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире. Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.

Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его — держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в «Ливерпуле» и «Барселоне». Мы знаем его статистику, это отличный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.