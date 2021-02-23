Симеоне оценил изменения «Челси» при Тухеле

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Встреча пройдет 23 февраля и начнется в 23:00 мск.

«Челси» сильно изменился при Томасе Тухеле, который просто заставляет свои команды играть хорошо. Это сильная команда с отличными игроками. Клуб сделал серьезные финансовые инвестиции в последнее время. Гляньте на уровень их трех вратарей. Это показывает потенциал команды. А их нападающие могли бы играть в любой команде Европы. Наша цель — побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают наше мышление, но мы не собираемся меняться.

Присутствие Суареса вселяет в команду уверенность. Он прирожденный бомбардир. Он не забивает на выезде? Оставим этот вопрос на Лондон», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. На данный момент лондонцы идут на пятом месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 16 очков.