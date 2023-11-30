«Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Арсенал» переиграл «Ланс» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 6:0. Встреча прошла в Лондоне.

Уже в первом тайме «канониры» забили 5 безответных мячей. По мячу на свой счет записали Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Мартинелли и Мартин Эдегор. В перерыв гости сделали сразу три замены, но изменить счет им не удалось. В концовке встречи полузащитник «Арсенала» Жоржиньо реализовал пенальти, забив 6-й гол хозяев.

Благодаря этой победе лондонская команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Также путевку в следующую стадию получил ПСВ, который теперь не опустится ниже 2-го места.