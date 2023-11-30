Матч «Реал Сосьедад» и «Зальцбурга» в Лиге чемпионов завершился нулевой ничьей

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

20-летний российский полузащитник Арсен Захарян вышел на игру в стартовом составе испанской команды и отыграл все 90 минут. Россиянин впервые провел полный матч за «Реал Сосьедад». Он перешел в клуб в августе этого года.

«Реал Сосьедад» в 4-м туре уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент команда с 11 очками занимает первое место в группе D. «Зальцбург» располагается на 3-й строчке (4 очка).