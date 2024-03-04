Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» опубликовал заявку на ответный матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В списке из 24 игроков не оказалось россиянина Арсена Захаряна. 2 марта хавбек вышел в стартовом составе в игре с «Севильей» (2:3) в 27-м туре ла лиги и был заменен на 61-й минуте.

Ответный матч пройдет в Сан-Себастьяне 5 марта. Начало — в 23.00 мск.

В этом сезоне 20-летний Захарян провел за баскский клуб 30 матчей и сделал 1 голевую передачу.