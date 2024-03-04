«Реал Сосьедад» сыграет с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 5 марта. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми моментами противостояния «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 22.45 по московскому времени. Также следить за встречей можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.

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