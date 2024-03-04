Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Лейпциг» будет судить итальянец Масса

4 марта были назначены судьи на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 5 и 6 марта.

Игру «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» будет судить англичанин Майкл Оливер, а матч «Реала» и «Лейпцига» — итальянец Давиде Масса.

Вторник, 5 марта

«Бавария» — «Лацио»: судья — Славко Винчич, ассистенты — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, резервный — Матей Юг. ВАР — Нейц Кайтазович, АВАР — Раде Обренович (все — Словения).

«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: судья — Майкл Оливер, ассистенты — Стюарт Берт, Дэн Кук, резервный — Роберт Джонс. ВАР — Стюарт Эттуэлл, АВАР — Дэвид Кут (все — Англия).

Среда, 6 марта

«Реал» — «Лейпциг»: судья — Давиде Масса, ассистенты — Филиппо Мели, Стефано Алассио, резервный — Марко Ди Белло. ВАР — Массимилиано Иррати, АВАР — Паоло Валери (все — Италия).

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: судья — Эспен Эскос, ассистенты — Исаак Башевкин, Андерс-Олав Дале, резервный — Рохит Сагги (все — Норвегия). ВАР — Деннис Хиглер, АВАР — Роб Диперинк (оба — Нидерланды).