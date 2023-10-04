Онлайн-трансляция игры ЛЧ «Антверпен» — «Шахтер» будет доступна на сайте «СЭ»

«Антверпен» на своем поле примет донецкий «Шахтер» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Встреча пройдет на арене «Босэйлстадион», начало — в 19.45 по московскому времени.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». В сетке вещания видеотрансляция игры отсутствует.

Самые интересные события противостояния «Антверпен» — «Шахтер» будут доступны в текстовой трансляции «СЭ». Следить за ключевыми моментами игры ЛЧ можно будет в матч-центре нашего сайта.

«Шахтер» с 0 очков занимает третье место в турнирной таблице группы H, а бельгийский клуб располагается на четвертой строчке с 0 баллов.

Расписание и все трансляции игр 4 октября в Лиге чемпионов можно найти по ссылке на сайте «СЭ».

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