Видеотрансляция матча ЛЧ «Боруссия» Д — «Милан» начнется в 21.45 на канале «Матч Футбол 1»

Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Миланом» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов 4 октября, в среду. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в немецком городе Дортмунд, начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события игры ЛЧ будут доступны в матч-центре «СЭ» и в текстовой трансляции на нашем сайте.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «Милан» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 21.45.

Дортмундцы занимают четвертое место с 0 очков в турнирной таблице группы F. Итальянский коллектив с одним баллом располагается на третьей строчке.

Узнать расписание и трансляции матчей 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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