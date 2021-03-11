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Антуан Гризманн: «В следующем сезоне «Барселона» постарается выиграть Лигу чемпионов»

02:43
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после ничьей с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что игра придала команде уверенность.

«Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но все равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. В конечном итоге нам не удалось пройти дальше, но мы отдали на поле все силы. Еще и Навас провел у них потрясающий матч — мои поздравления ему!

Сегодняшняя игра придала нам уверенности, и мы можем уходить с высоко поднятой головой. Нужно прибавлять к началу следующего сезона. Не думаю, что мы заслуживали столь раннего вылета. В следующем сезоне постараемся выиграть турнир", — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

ПСЖ — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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