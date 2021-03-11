Маттеус считает, что «Лейпциг» чувствовал себя не в своей тарелке

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал поражение «Лейпцига» в матче с «Ливерпулем» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» не создал достаточного количества моментов, недостаточно хорошо вступал в единоборства и вообще чувствовал себя не в своей тарелке, — цитирует Маттеуса официальный сайт УЕФА 11 марта. — «Ливерпуль» же преуспел в прессинге и имел больше моментов".

Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта.