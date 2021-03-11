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Маттеус считает, что «Лейпциг» чувствовал себя не в своей тарелке

02:29
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал поражение «Лейпцига» в матче с «Ливерпулем» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» не создал достаточного количества моментов, недостаточно хорошо вступал в единоборства и вообще чувствовал себя не в своей тарелке, — цитирует Маттеуса официальный сайт УЕФА 11 марта. — «Ливерпуль» же преуспел в прессинге и имел больше моментов".

Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029485--liverpool-vs-leipzig/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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