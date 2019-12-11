Антони Лопеш: «Знали, как складывается игра «Бенфики» с «Зенитом», поэтому успокоились»

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш остался доволен ничьей в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2). Этот результат позволил французскому клубу выйти в плей-офф турнира.

— Мы показали силу своего характера, отыграли два мяча и смогли пробиться в плей-офф, — цитирует AFP Лопеша. — Это показало нашу решимость и смелость. У нас сильный характер, но нужно каждый матч проводить одинаково хорошо от начала до конца. В перерыве этого матча у нас было неприятное ощущение после получения двух пенальти. Тренер нашел нужные слова, мы вернулись на поле, зная, что можем справиться с задачей. Когда узнали, как складывается игра «Бенфики» и «Зенита», успокоились при счете 2:2. Последние минуты тянулись очень долго. Мы достигли цели.