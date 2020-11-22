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Англичанин Оливер будет судить матч «Лацио» — «Зенит»

12:29
Майкл Оливер. Фото Instagram
Майкл Оливер. Фото Instagram
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Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером будет работать на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Оливеру будут лайнсмены Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным арбитром назначен Эндрю Мэдли. ВАР — Крис Кавана, АВАР — Крэйг Поусон.

Встреча группы F пройдет в Риме во вторник, 24 ноября и начнется в 23.00 (мск).

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