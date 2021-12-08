Андрей Мостовой: «Задачу-минимум «Зенит» выполнил»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

— Остались ли вы удовлетворены результатом в группе?

— Это уровень нашего клуба — задачу-минимум мы выполнили. «Челси» и «Ювентус» — суперклубы по меркам мирового футбола. Оценю выступление в группе где-то на 3+. Мы неплохо играли с «Ювентусом», было обидное поражение на последних минутах, могло повезти, могло бы лучше сложиться. Сложилось так. Это наш уровень, наше место. Нам тяжело конкурировать против таких клубов, — сказал Мостовой.

«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.