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Андрей Мостовой: «Задачу-минимум «Зенит» выполнил»

23:12
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

— Остались ли вы удовлетворены результатом в группе?

— Это уровень нашего клуба — задачу-минимум мы выполнили. «Челси» и «Ювентус» — суперклубы по меркам мирового футбола. Оценю выступление в группе где-то на 3+. Мы неплохо играли с «Ювентусом», было обидное поражение на последних минутах, могло повезти, могло бы лучше сложиться. Сложилось так. Это наш уровень, наше место. Нам тяжело конкурировать против таких клубов, — сказал Мостовой.

«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры