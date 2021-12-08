Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью «Зенита» с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чумовой, классный матч, приятно было смотреть. Доволен игрой, содержание игры хорошее. Молодцы, здорово. Ждем «Зенит» в Лиге Европы. «Зениту» забил Лукаку впервые за 3 месяца и Вернер два гола впервые в сезоне? Всякое бывает, это футбол. У «Зенита» были моменты, когда могли крупнее вести в счете. Получилась интересная голевая ничья. Порадовали болельщиков, всех россиян. Такой футбол приятно смотреть. Главное, что «Зенит» играл до конца», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место в группе H и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) и второе место.