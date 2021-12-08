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«Зенит» порадовал всех россиян». Канчельскис — об итоге матча с «Челси» в ЛЧ

Канчельскис заявил, что «Зенит» порадовал всех россиян итогом матча с «Челси»
23:10
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью «Зенита» с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чумовой, классный матч, приятно было смотреть. Доволен игрой, содержание игры хорошее. Молодцы, здорово. Ждем «Зенит» в Лиге Европы. «Зениту» забил Лукаку впервые за 3 месяца и Вернер два гола впервые в сезоне? Всякое бывает, это футбол. У «Зенита» были моменты, когда могли крупнее вести в счете. Получилась интересная голевая ничья. Порадовали болельщиков, всех россиян. Такой футбол приятно смотреть. Главное, что «Зенит» играл до конца», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место в группе H и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) и второе место.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры