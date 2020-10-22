Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на поражение от «Олимпиакоса» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Я разочарован, потому что матч должен был закончиться со счетом 0:0, а «Марсель» должен был набрать очко, — приводит пресс-служба УЕФА слова Виллаш-Боаша. — Мы должны принять это поражение. У нас были шансы, нужно было создавать еще больше. Думаю, очевидно, что часто выигрывает тот, кто забивает первым. К сожалению, атака «Олимпиакоса» на последних минутах нас убила. Жаль, что все так закончилось и Джордан Амави потерял контроль над эпизодом. Такова роль деталей в Лиге чемпионов, это будет для нас опытом.