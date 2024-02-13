Анчелотти: «У «Реала» всегда высокая мотивация в Лиге чемпионов, это самый важный турнир в истории»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии своей команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Мотивация «Реала» всегда на высоте, потому что Лига чемпионов — самый важный турнир в истории. Мы, как и всегда, будем бороться за победу в нем. «Реал» отлично играет в последнее время, нам очень нравится выступать в Лиге чемпионов. Против нас будет очень качественный соперник, который проповедует интенсивный футбол. Нужно быть готовыми и показать свою лучшую игру как в защите, так и в атаке», — приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» состоится 13 февраля и начнется в 23.00 (мск). Ответная игра пройдет 6 марта.