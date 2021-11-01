Альфонсо Дэйвис: «Баварии» нужно найти правильный баланс»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы знаем, что у нас сильная команда, — цитирует Дэйвиса официальны сайт УЕФА. — Нам нужно найти правильный баланс, тут ничего не изменилось. Разумеется, к каждой игре мы подходим с желанием не пропустить.

Нагельсманн привносит другой менталитет. Я рад, что у меня есть возможность продемонстрировать свои качества. Привыкание к новой тактике — это процесс обучения для меня. Я счастлив, что могу показать, на что я способен».

Матч «Бавария» — «Бенфика» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. Ранее главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что участие Дэйвиса в матче под вопросом.