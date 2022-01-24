Алексей Сорокин высказался о подготовке «Газпром-Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22
Сорокин рассказал, как проходит подготовка к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22
Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, как проходит подготовка к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с допуском зрителей на финал Лиги чемпионов, Сорокин завил, что трибуны стадиона в Санкт-Петербурге будут заполнены на 100 процентов.
«Ничего не поменялось. Мы продолжаем работать в этом направлении», — цитирует Сорокина ТАСС.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч запланирован на 28 мая.
Источник: https://tass.ru/sport/13509859
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