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Сегодня, 17:28

Алексей Сорокин высказался о подготовке «Газпром-Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22

Сорокин рассказал, как проходит подготовка к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22
Виктория Кравченко

Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, как проходит подготовка к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с допуском зрителей на финал Лиги чемпионов, Сорокин завил, что трибуны стадиона в Санкт-Петербурге будут заполнены на 100 процентов.

«Ничего не поменялось. Мы продолжаем работать в этом направлении», — цитирует Сорокина ТАСС.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч запланирован на 28 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/13509859
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