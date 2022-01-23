УЕФА ожидает рост доходов до пяти миллиардов евро в год от нового формата Лиги чемпионов

УЕФА ожидает рост доходов до пяти миллиардов евро в год после введения нового формата Лиги чемпионов, сообщает The Times.

По информации источника, УЕФА рассчитывает, что доходы от телевизионных и коммерческих прав на Лигу чемпионов вырастут 40%.

Таким образом, клубы могут рассчитывать на значительное увеличение доходов от участия в турнире.

Новый формат Лиги чемпионов запустят в 2024 году. Групповой этап будет проходить по швейцарской системе, а количество участников вырастет с 32 до 36.