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УЕФА ожидает рост доходов до пяти миллиардов евро в год от нового формата Лиги чемпионов

УЕФА ожидает серьезного роста доходов после введения нового формата Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

УЕФА ожидает рост доходов до пяти миллиардов евро в год после введения нового формата Лиги чемпионов, сообщает The Times.

По информации источника, УЕФА рассчитывает, что доходы от телевизионных и коммерческих прав на Лигу чемпионов вырастут 40%.

Таким образом, клубы могут рассчитывать на значительное увеличение доходов от участия в турнире.

Новый формат Лиги чемпионов запустят в 2024 году. Групповой этап будет проходить по швейцарской системе, а количество участников вырастет с 32 до 36.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/uefa-expects-rights-income-from-new-look-champions-league-to-rise-to-more-than-4bn-nkgqpjgb8

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Челси
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1.70
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