На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный финалу Лиги чемпионов

Власти Санкт-Петербурга уведомили УЕФА о проведении фестиваля чемпионов на Дворцовой площади, сообщает ТАСС. Фестиваль будет посвящен финалу Лиги чемпионов.

С 26 по 29 мая в городе пройдут различные развлекательные, музыкальные и спортивные мероприятия, посвященные финалу Лиги чемпионов, в том числе праздничный концерт, приуроченный к Дню города, который состоится в последний день фестиваля. Кроме того, на стрелке Васильевского острова 22 мая будет установлена гигантская надувная копия трофея Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».