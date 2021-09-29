Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Победа молдаван — это ответ всему российскому футболу, — сказал Тихонов «СЭ». — Я их не критикую, просто привожу факты. Критика — удел слабых людей. Молдавия — это Смоленская область без экономики, без инфраструктуры, но молдаване за свою страну готовы обыграть кого угодно. Вот этого нам не хватает сегодня. В России нет сегодня никакой идеологии. Вот я покритиковал Дзюбу, а Орлов написал, что Тихонов — популист, а Дзюба великий, и вспомнил мое какое-то уголовное дело. Губерниеву и Орлову глубоко плевать, будет ли Россия с гимном, выиграет «Зенит» или «Краснодар». У нас понятия престижа страны нет. Спорт высших достижений — это лицо государства».

Олимпийский чемпион сравнил ситуацию в футболе с ситуацией в других видах спорта.

«Легкая атлетика развалена, повыгоняли отовсюду — гимна и флага нет. Биатлон 14 лет в завале, более 30 случаев допинга, выгнали из международной федерации, и никто не разбирается. И в футболе тоже. Мы десятилетиями вылетаем из всех кубков. А на «Матч ТВ» часами сидят красавицы и бывшие футболисты, рассказывают о чем-то, вместо того чтобы показать какой-то спорт, историю. Ведь у нас был футбол — футбол Яшина, и мы были олимпийскими чемпионами и чемпионами Европы, а теперь что? Губерниев сказал, что результаты прошлых лет, Олимпийских игр, чемпионаты мира — это все фуфло. Вот мы и пришли к фуфлу», — добавил Тихонов.