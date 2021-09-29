Жоржиньо: «Челси» уважает «Ювентус», но мы отправляемся в Турин, чтобы победить»
11:00
Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Естественно, они очень сильны тактически. Они знают, как обороняться в своей штрафной, потому что они действуют очень организованно. «Ювентус» — топ-клуб, и они выступают там много лет.
Нам нужно попытаться сломить их скоростью и энергией, и мы знаем, что это будет тяжело. Мы уважаем их, но мы отправляемся туда, чтобы победить», — цитирует Жоржиньо официальный сайт «Челси».
Матч «Ювентус» — «Челси» состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 22.00 (мск).
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