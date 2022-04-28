Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы перед игрой говорили, что просто «Ливерпулю» не будет. Это доказал первый тайм: пространства не было, зоны закрыты, «Вильярреал» всей командой оборонялся и продержался. Но то, что произошло во втором тайме за какие-то пять минут... Быстро пропустили два мяча — это ужасно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Также экс-футболист заявил, что был удивлен игрой «Вильярреала».

«Я был удивлен «Вильярреалом»: они проигрывают 0:2 и не бегут вперед. Они продолжали сидеть даже после замен: один человек побежал вперед, а трое стоят — это как? Что вы делаете? «Ливерпуль» держал мяч как хотел. Если бы «Вильярреал» продержался до 65-й минуты, то все было бы немножко по-другому. Но втором тайм они провели ужасно. Разочаровал Парехо: он постоянно терял мяч. Чуквезе был не заметен, его будто вообще на поле не было. Их возили без мяча», — добавил Мостовой.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуля» с «Вильярреалом» состоится 3 мая. Начало — в 22.00 мск.