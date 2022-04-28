Семин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (2:0).

«Чересчур большое внимание «Вильярреал» уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться. «Ливерпуль» атаковал большой группой, и после потери мяча этой большой группой снова его отбирал, практически не давая «Вильярреалу» никаких возможностей.

Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль», в каком он сейчас физическом состоянии, хорошем настроении, играют с большим удовольствием, с ним никто сейчас не справится», — цитирует Семина «Чемпионт».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуля» с «Вильярреалом» состоится 3 мая. Начало — в 22.00 мск.