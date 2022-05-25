Алаба готов к финалу Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Давид Алаба сообщил, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов. 29-летний австриец из-за проблем со здоровьем пропустил ответный матч 1/2 финала против «Манчестер Сити», а также 5 матчей ла лиги.

«Я чувствую себя очень хорошо. У меня было время восстановиться. Я очень много работал в последние дни, чтобы быть готовым», — цитирует Football Espana Алабу.

Всего в этом сезоне Алаба сыграл в 45 матчах за «Реал», забил 3 гола, сделал 4 голевые передачи и получил 4 желтые карточки.

Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет с «Ливерпулем» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 по московскому времени.