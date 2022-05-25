Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:23

Алаба готов к финалу Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Реала» Давид Алаба сообщил, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов. 29-летний австриец из-за проблем со здоровьем пропустил ответный матч 1/2 финала против «Манчестер Сити», а также 5 матчей ла лиги.

«Я чувствую себя очень хорошо. У меня было время восстановиться. Я очень много работал в последние дни, чтобы быть готовым», — цитирует Football Espana Алабу.

Всего в этом сезоне Алаба сыграл в 45 матчах за «Реал», забил 3 гола, сделал 4 голевые передачи и получил 4 желтые карточки.

Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет с «Ливерпулем» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Давид Алаба
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Карвахаль — о выходе в финал ЛЧ: «Это одна из золотых эр клуба»
Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов
Клопп: «У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада. Мне без разницы, что подумают другие»
Анчелотти: «Бэйл хотел сыграть с «Бетисом» и попрощаться c болельщиками, но плохо себя чувствовал»
Алаба и Бэйл могут сыграть в финале Лиги чемпионов
ESPN: в УЕФА рассматривают варианты переноса Суперкубка Европы-2023 из Казани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карвахаль — о выходе в финал ЛЧ: «Это одна из золотых эр клуба»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости