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Карвахаль — о выходе в финал ЛЧ: «Это одна из золотых эр клуба»

Карвахаль поделился ожиданиями в преддверии финала ЛЧ
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

«В этом сезоне команда на пике своей формы. Для меня это будет пятый финал Лиги чемпионов. Хочу получить от него удовольствие, помочь команде, постараться завоевать и привезти трофей в Мадрид. Со временем мы поймем, чего достигли. Это одна из золотых эр клуба. Принадлежность к «Реалу» и вхождение в историю этого клуба — источник настоящей гордости», — цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

В полуфинале турнира мадридская команда обыграла «Манчестер Сити» со счетом 6:5 по сумме двух матчей, а «Ливерпуль» выбил «Вильярреал» (5:2 по сумме двух матчей).

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.

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