Куртуа об матче с «Ливерпулем»: «Подходим к финалу в отличной форме»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал об ожиданиях от встречи. Игра запланирована на субботу, 28 мая.

«Ливерпуль» — отличная команда, хорошо прессингует, интенсивная. Но в финале может произойти все что угодно. Мы подходим к игре в отличной физической форме, и они должны будут выложиться по полной программе", — цитирует Куртуа Diario Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в Париже. Начало встречи — в 22.00 мск.