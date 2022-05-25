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Куртуа об матче с «Ливерпулем»: «Подходим к финалу в отличной форме»

Куртуа рассказал о подготовке «Реала» к финалу Лиги чемпионов
Виктория Кравченко
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал об ожиданиях от встречи. Игра запланирована на субботу, 28 мая.

«Ливерпуль» — отличная команда, хорошо прессингует, интенсивная. Но в финале может произойти все что угодно. Мы подходим к игре в отличной физической форме, и они должны будут выложиться по полной программе", — цитирует Куртуа Diario Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в Париже. Начало встречи — в 22.00 мск.

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