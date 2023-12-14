Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:28

17-летний Майли из «Ньюкасла» стал самым молодым ассистентом за английские клубы в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли установил рекорд Лиги чемпионов для английских клубов, сообщает Opta Sports.

Хавбек «сорок» отдал голевую передачу на Жоэлинтона на 33-й минуте матча против «Милана» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Майли отдал ассист в возрасте 17 лет и 226 дней, что сделало его самым молодым ассистентом в Лиге чемпионов в английских клубах.

Предыдущий рекорд установил экс-форвард «Арсенал» Тео Уолкотт, который сделал результативную передачу, когда ему исполнилось 17 лет и 250 дней в 2006 году.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «МЮ» — «Бавария», «Боруссия» — «ПСЖ» и другие матчи 6-го тура
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов-2023/2024
«Барселона» уступила «Антверпену», «Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Милан» победил «Ньюкасл» и сыграет в Лиге Европы, «сороки» вылетели из еврокубков
«ПСЖ» попал в плей-офф, «Милан» победил «Ньюкасл». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«ПСЖ» сыграл вничью с «Боруссией» и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Защитник «Боруссии» Зюле выбил мяч из пустых ворот в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Боруссии» Зюле выбил мяч из пустых ворот в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» сыграл вничью с «Боруссией» и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости