Фонд Пеле прокомментировал вылет «Сантоса» из высшего дивизиона Бразилии

Пресс-служба благотворительного фонда имени легендарного форварда Пеле отреагировала на вылет «Сантоса» из высшего дивизиона Бразилии.

Вчера «Сантос» проиграл «Форталезе» (1:2) в заключительном 38-м туре сезона-2023. Команда завершила чемпионат на 17-й строчке в турнирной таблице.

«Король говорил: «Чем сложнее дается победа, тем больше радости от ее достижения». «Сантос» продолжит оставаться нашей беззаветной любовью и страстью. Клуб вернется еще более сильным и сплоченным, несмотря на сложности. Он преодолеет все трудности и вернется к победам. Мы всегда будем «Сантосом», — говорится в сообщении.

Пеле скончался после тяжелой и продолжительной болезни 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года.