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Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии

Виктория Кравченко
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Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки на улицах после вылета команды во второй дивизион чемпионата Бразилии, информирует G1.

По данным источника, устроившие в городе Сантус беспорядки болельщики поджигали автобусы и автомобили, мусорные баки, вывески и здания.

7 декабря «Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2) и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Победный гол «Форталезе» забил на 90+6-й минуте ударом с центра поля.

После 38 туров «Сантос» занял 17-е место с 43 очками.

ФК Сантос
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