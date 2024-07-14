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Сегодня, 08:38

Ривалдо считает, что сборную Бразилии перестали бояться

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо оценил игру национальной команды на Кубке Америки.

«Как бывший игрок бразильской сборной я имею право критиковать команду. Считаю, что футболисты несут ответственность. Выступление сборной Бразилии на Кубке Америки обернулось позорищем», — цитирует экс-игрока Betfair.

Ривалдо заявил, что на турнире было слишком много слабых игроков и команду перестали бояться.

На Кубке Америки сборная Бразилии уступила Уругваю в четвертьфинале (0:0, пенальти — 2:4).
Ривалдо Феррейра
Сборная Бразилии по футболу
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