Ривалдо считает, что сборную Бразилии перестали бояться

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо оценил игру национальной команды на Кубке Америки.

«Как бывший игрок бразильской сборной я имею право критиковать команду. Считаю, что футболисты несут ответственность. Выступление сборной Бразилии на Кубке Америки обернулось позорищем», — цитирует экс-игрока Betfair.

Ривалдо заявил, что на турнире было слишком много слабых игроков и команду перестали бояться.