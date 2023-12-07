Родной клуб Пеле и Неймара впервые в истории вылетел из элиты. Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки

Полиция долго не могла разогнать фанатов.

В Бразилии — траур и счастье одновременно. В разных частях страны запускают салюты и жгут машины, и все по одному поводу: «Сантос» вылетел во второй дивизион. Клуб, подаривший миру Пеле и Неймара, впервые за 111-летнюю историю покинул элиту, 7 декабря проиграв «Форталезе» со счетом 1:2.

Проблемы у «рыб» начались не сейчас. Последний раз достойного результата «Сантос» добился в 2019 году, когда занял в чемпионате второе место, — с тех пор у черно-белых три подряд непопадания в Кубок Либертадорес и железная прописка в середине таблицы. А теперь и вовсе вылет — с 17-го места.

Впрочем, накануне последнего тура, где предстояло играть с вполне проходимым «Форталезе», «Сантос» в случае победы (вкупе с поражением конкурентов) мог обезопасить себя от вылета. Но победы не случилось, причем не случилось драматично — гости оформили решающий гол на 96-й минуте, и стало ясно — это конец длиннющей истории выступлений в высшем бразильском дивизионе.

Разумеется, фанаты «Сантоса», до того не знавшие такого позора, вскипели. Сразу после победного мяча «Форталезы» на газон полетели петарды и фаеры, кое-кто даже попытался прорваться на поле. Ситуация осложнялась тем, что прямой конкурент, «Баия», выиграл свой матч уверенно со счетом 4:1, и шансов у «Сантоса» не было совершенно никаких. Досматривать встречу не было никакого смысла.

Команды спешно покинули поле, а толпа начала громить все вокруг. «Побережье Сан-Паулу пережило напряженную ночь после беспрецедентного вылета «Сантоса», — пишет Globo. И это правда — горело все: машины, автобусы, мусорные жбаны. Полиция всю ночь пыталась разогнать черно-белых фанатов, возле стадиона «Вила Бельмиро» применяла даже слезоточивый газ.

Пострадали и футболисты. Досталось вингеру Мендозе, одному из лучших бомбардиров клуба в этом сезоне (6). Его машину сожгли — но еще обиднее от того, что игрок на матч с «Форталезой» остался в запасе. Впрочем, бразильские медиа не считают, что фанаты били прицельно по машине Мендозы, ему просто не повезло.

«Сантос» попытался закончить историю красиво — в соцсетях разместил картинку с надписью «Моя любовь. Первая любовь. Нежная любовь», намекая, что фанатам нужно оставаться с клубом всегда. Однако больше 120 тысяч гневных комментариев под записью намекают, что это не сработало.

Пока в Сан-Паулу жгли автомобили, в других частях страны праздновали. Во-первых, отмечали все принципиальные соперники «Сантоса», потому что ситуация уникальная — клуб Пеле и Неймара никогда ранее не вылетал. Во-вторых, праздновал «Палмейрас», ставший во второй раз подряд чемпионом Бразилии. У зелено-белых вообще двойной праздник, ведь «Сантос» — это один из давних конкурентов по штату и популярности. В соцсетях немало видео, где фанаты запускают салюты под радостные крики.

О вылете родного клуба кратко, но емко высказался Неймар. Он разместил в соцсетях две картинки — на одной показал, как сидит в футболке «рыб» и смотрит злополучный матч. Подписал оптимистично: «Давайте улыбнемся». На второй картинке было написано: «Сантос» — всегда «Сантос». В общем, бразилец не падает духом.

А вот о фанатах сказать такого нельзя. Оно и понятно — один из самых титулованных клубов Бразилии (46 титулов) в последние годы забыл про трофеи, а теперь и вовсе вылетел. Какой уж тут оптимизм.