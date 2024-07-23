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Сегодня, 08:31

UOL: переход Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трансфер полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Фламенго» находится на грани срыва, сообщает UOL.

По информации источника, в бразильском клубе считают сделку «практически невыполнимой» в летнее трансферное окно. Несмотря на это, «Фламенго» планирует продолжать попытки подписать 27-летнего полузащитника, поскольку не имеет других вариантов усиления позиции по схожей стоимости.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Даниил Фомин

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