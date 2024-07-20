«Интер» интересуется защитником «Зенита» Ренаном

Защитник «Интернасьонала» Роберт Ренан, права на которого принадлежат «Зениту», может продолжить карьеру в Италии, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» заинтересован в подписании 20-летнего бразильца. По информации источника, сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

4 января «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» на правах аренды до конца 2024 года. За бразильскую команду он в 26 матчах сделал 2 голевые передачи.