Балотелли ведет переговоры о переходе в «Коринтианс»

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли намерен продолжить карьеру в Бразилии, сообщает ESPN.

По данным источника, 33-летний футболист ведет переговоры о переходе в «Коринтианс».

Балотелли является свободным агентом. В сезоне-2023/24 форвард выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», в составе которого забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах.

1 июля в соцсетях появилось видео, в котором Балотелли в нетрезвом состоянии лежит посреди улицы.