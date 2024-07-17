Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался продлевать контракт с российским клубом.

По данным Bolavip, футболист отклонил улучшенные условия в клубе и намерен продолжить карьеру во «Фламенго». У хавбека уже согласованы детали контракта с бразильской стороной.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.