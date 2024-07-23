Бывший нападающий «Барселоны» Брейтуэйт перейдет в «Гремио»

«Гремио» договорился о подписании контракта с нападающим Мартином Брейтуэйтом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бразильский клуб смог предложить 33-летнему датчанину требуемые условия после того, как у него сорвался переход в «Олимпиакос». Футболист в ближайшее время прибудет в расположение «Гремио».

В период с февраля 2020 года по сентябрь 2022 года Брейтуэйт выступал за «Барселону», после чего отправился в «Эспаньол», за который играл до июля 2024 года.

В сезоне-2023/24 форвард провел 45 матчей за «Эспаньол», забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи.