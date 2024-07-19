«Реал» анонсировал презентацию форварда Эндрика

Презентация форварда «Палмейраса» Эндрика состоится 27 июля. Начало церемонии — в 13.00 мск.

В этот же день состоится подписание контракта. После этого бразилец проведет пресс-конференцию.

Соглашение 17-летнего игрока, которому 21 июля исполнится 18, с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 60 миллионов евро.