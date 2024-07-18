«Аль-Наср» подписал вратаря Бенто из «Атлетико Паранаэнсе»

Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Бенто подписал контракт с «Аль-Насром», сообщается на официальном сайте клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение с 25-летний бразильцем рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бенто провел 27 матчей, пропустив 16 мячей и 14 раз сыграв на ноль. Голкипер был в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки-2024, однако не сыграл ни одного матча.