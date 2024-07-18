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Сегодня, 11:25

«Аль-Наср» подписал вратаря Бенто из «Атлетико Паранаэнсе»

Сергей Разин
корреспондент
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Бенто.
Фото ФК «Аль-Наср»

Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Бенто подписал контракт с «Аль-Насром», сообщается на официальном сайте клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение с 25-летний бразильцем рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бенто провел 27 матчей, пропустив 16 мячей и 14 раз сыграв на ноль. Голкипер был в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки-2024, однако не сыграл ни одного матча.

ФК Аль-Наср
ФК Атлетико Паранаэнсе
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