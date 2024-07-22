Хамес расторгнет контракт с «Сан-Паулу», футболист хочет вернуться в Европу

Полузащитник Хамес Родригес в ближайшее время расторгнет контракт с «Сан-Паулу», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний колумбиец хочет вернуться в Европу после удачной игры на Кубке Америки-2024.

Родригес перешел в «Сан-Паулу» в июле 2023 года. Хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за бразильскую команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.