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Сегодня, 01:10

Хамес расторгнет контракт с «Сан-Паулу», футболист хочет вернуться в Европу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник Хамес Родригес в ближайшее время расторгнет контракт с «Сан-Паулу», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний колумбиец хочет вернуться в Европу после удачной игры на Кубке Америки-2024.

Родригес перешел в «Сан-Паулу» в июле 2023 года. Хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за бразильскую команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Хамес Родригес
Футбол
ФК Сан-Паулу
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