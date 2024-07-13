Агент Клаудиньо — о возможном переходе полузащитника в «Фламенго»: «Ничего не решено»
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе бразильца в «Фламенго».
«Еще ничего не решено», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, «Фламенго» объявит о переходе игрока и подпишет контракт с ним до 2029 года.
11 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что предложение по бразильцу есть.
В сезоне-2023/24 Клаудиньо сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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Ростов – ЦСКА
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|21.07
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Оренбург – Спартак
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