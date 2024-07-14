Бывший тренер сборной Бразилии Дунга попал в ДТП

Бывший тренер сборной Бразилии Дунга попал в аварию, сообщает CNN.

По данным источника, автомобиль экс-специалиста перевернулся на автостраде в районе Куритибы в Бразилии. В машине также находилась его супруга. Оба получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Они находились в сознании.

В крови пострадавших алкоголя не было обнаружено.

Дунга возглавлял сборную Бразилии с 2006 по 2010-й год и с 2014 по 2016 год. Вместе с командой он завоевал три трофея.