Globo: «Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать детали перехода Клаудиньо

«Зенит» не может согласовать детали потенциального перехода полузащитника Клаудиньо во «Фламенго», сообщает Globo.

Российский клуб временно приостановил переговоры из-за разногласий с бразильским клубом. Сине-бело-голубые согласны на рассрочку, но в меньшем объеме.

Бразильская сторона считает, что им удастся заполучить Клаудиньо. Ожидается, что переговоры возобновятся, когда «Зенит» найдет замену полузащитнику.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.