Globo: «Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать детали перехода Клаудиньо
«Зенит» не может согласовать детали потенциального перехода полузащитника Клаудиньо во «Фламенго», сообщает Globo.
Российский клуб временно приостановил переговоры из-за разногласий с бразильским клубом. Сине-бело-голубые согласны на рассрочку, но в меньшем объеме.
Бразильская сторона считает, что им удастся заполучить Клаудиньо. Ожидается, что переговоры возобновятся, когда «Зенит» найдет замену полузащитнику.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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